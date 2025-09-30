İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi

İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından birçok ülke büyük olimpiyat ve etkinlikten çıkarılması için teklifte bulunulmuştu. Bugün ilk karar çıkmış oldu. İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

Tarihi kararı Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

