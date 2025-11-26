İsrail Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı!

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kenti ve çevre yerleşimlere sabah saatlerinde kapsamlı bir saldırı başlattı.

Bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edilirken, İsrail ordusunun bölgeye iş makineleri de indirdiği belirtildi. Helikopterlerin ise belirli noktalara ateş açtığı öğrenildi.

Kent girişleri tamamen kapatılırken, İsrail güçleri bölgeyi toprak bariyerlerle çevreleyip askeri kontrol noktaları oluşturdu. Tubas’ta bu adımların ardından fiili bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

“SALDIRILAR GÜNLERCE SÜREBİLİR”

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, İsrail makamlarının Filistin tarafına saldırıların birkaç gün sürebileceği yönünde bilgi verdiğini aktardı. Bu durumu “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendiren Esad, İsrail’in “aranan kişiler bulunduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek operasyonun siyasi amaç taşıdığını belirtti.

Esad, İsrail ordusunun kenti toprak setlerle çevirdiğini, uygulanan sokağa çıkma yasağının günlük yaşamı durdurduğunu ve özellikle yaşlılar, hastalar ile çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Vali ayrıca, bölgedeki Apache tipi saldırı helikopterlerinden hareket eden herkese ateş açıldığını vurguladı.

Yoğunlaşan saha koşulları nedeniyle Tubas’ta Acil Durum Komitesi’nin de devreye alındığı ifade edildi.