İsrail ateşkesi ihlal etti: 1'i çocuk 18 Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma:
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 18'e ulaştı. Sağlık yetkilileri ve olay yerindeki tanıklar, İsrail'in hava saldırılarında konut binalarını, sivil bir aracı, sığınma merkezini ve hastaneyi vurduğunu aktardı.

Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları, muhabire verdikleri demeçte, İsrail'in, hava bombardımanlarında, "sarı hat" olarak bilinen bölgede yer alan konutları, bir sivil taşıtı, sığınma merkezini ve sağlık tesisini vurduğunu kaydetti.

BEYT LAHİYA'DAKİ OKULA SALDIRI DÜZENLENDİ

Kaynaklar, İsrail silahlı kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Beyt Lahiya kasabasında yerlerinden olmuş Filistinlilerin kaldığı bir okul binasını hedef alan son saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, pek çok kişinin de yaralanma sonucu tedavi altına alındığını aktardı.

GAZZE'DE BİR ÇOCUK İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze şehrinin batı kesimindeki Şifa Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri de İsrail birliklerin şehrin batısındaki El-Cela Caddesi üzerindeki Abdulal kavşağı civarında bir apartman yapısını hedef alarak gerçekleştirdiği bombardımanda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, pek çok kişinin de yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İSRAİL BOMBARDIMANLARINA DEVAM EDİYOR

Sağlık görevlileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin değişik noktalarına yönelik bombardımanlarını devam ettirdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda daha önce 14 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

