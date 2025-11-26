İsrail ateşkesi dinlemiyor: Gazze'de can kaybı 70 bine dayandı

Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların yol açtığı can kayıplarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 785'e, yaralıların sayısı ise 170 bin 965'e ulaştı.

ATEŞKES İHLALLERİ VE SON 24 SAATLİK DURUM

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat"a çekilmesine rağmen, saldırılarına ara ara devam ettiği belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 347 kişinin yaşamını yitirdiği, 889 kişinin yaralandığı ve enkaz altından da 596 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Son 24 saatte ise İsrail saldırılarıyla, 8'i enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı!İsrail Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı!

ATEŞKESİN ARKA PLANI

Ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Mısır'daki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın planın ilk aşamasını onayladığını duyurması ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmesiyle yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu, bu anlaşmaya rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

