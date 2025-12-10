İsrail ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor: 2'si çocuk 3 yaralı

Yayınlanma:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yürürlükte olmasına rağmen ateşkese uymayarak orta ve güney kesimlerde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda, 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde SİHA'larla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

2'Sİ ÇOCUK 3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı’na İsrail’e ait bir SİHA tarafından atılan bombanın şarapnel parçaları, Filistinli Cihad Ebu Şab (37) isimli vatandaşa isabet etti ve yaralı şahıs Nasır Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırılar Gazze Şeridi’nin orta kesiminde de devam etti. Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda, İsrail’e ait SİHA'dan açılan ateş sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı. Aynı bölgede düzenlenen başka bir SİHA saldırısında ise bir çocuk daha yaralandı ve tedavi için Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Gazze'de ateşkesin ihlal edilmeye devam ettiği saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

