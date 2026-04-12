İran'dan İslamabad mesajı: Sürecin başarısı ABD'nin aşırı taleplerden vazgeçmesine bağlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakerelerin neticeye ulaşmasının, ABD'nin "aşırı" ve "hukuk dışı" taleplerde bulunmamasına bağlı olduğunu bildirdi. Ayrıca İran basını, görüşmelerde gerginlik yaşandığına dair iddiaları yalanladı.

Sözcü Bekayi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran heyeti açısından İslamabad'da yoğun ve uzun bir müzakere gününün geride kaldığını belirtti. Bekayi'nin aktardığı bilgilere göre görüşmelerin ana gündem maddelerini; Hürmüz Boğazı, nükleer mesele, savaş tazminatı, yaptırımların kaldırılması ve İran ile bölgeye yönelik savaşın tamamen sona erdirilmesi gibi başlıklar oluşturdu.

"ABD VE İSRAİL'İN SUÇLARINI AFFETMEYECEĞİZ"

Diplomatik sürecin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Bu diplomatik sürecin başarısı, karşı tarafın ciddiyetine ve iyi niyetine, aşırı taleplerden ve yasa dışı isteklerden kaçınmasına ve İran’ın meşru hak ve çıkarlarını kabul etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ABD’nin geçmişteki sözünde durmayan tutumunu ve kötü niyetli davranışlarını unutmadıklarının altını çizerek, ABD ile İsrail'in işlediği ağır suçları da affetmeyeceklerini vurguladı.

"ŞİDDETLİ GERGİNLİK" İDDİALARINA YALANLAMA

İran ile ABD heyetleri arasındaki görüşmelerde "şiddetli gerginlik" yaşandığını öne süren iddialara Fars Haber Ajansı'ndan yalanlama geldi.

Ajansın müzakerelere ilişkin yayımladığı haberde, görüşmelerin gerçekleştirildiği otelde katı bir müzakere protokolü uygulandığı ve içeride hiçbir medya kuruluşunun bulunmadığı hatırlatıldı. Yalnızca ABD ve İran müzakere heyetleri ile Pakistanlı yetkililerin yer aldığı ortamda, hiçbir basın mensubunun süreci içeriden gözlemleme erişimine sahip olmadığı belirtildi.

Bu gerekçeyle, medyada dolaşıma sokulan "şiddetli gerginlik", "üyelerin el sıkışması" veya "Tahran’dan yeni bir ismin katılması" gibi haberlerin doğruyu yansıtmadığı kaydedildi. (AA)