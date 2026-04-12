İran'dan Hürmüz Boğazı'nda askeri gemi uyarısı: Sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini ve bu yöndeki her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait 58 numaralı bildiride şu ifadelere yer verildi: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni, yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verilmektedir. Askeri gemilerin boğazdan geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verilecektir. ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine dair basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elindedir.

CENTCOM'UN MAYIN TEMİZLEME AÇIKLAMASI

İran cephesinden gelen bu açıklama, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine dair yaptığı duyurunun ardından geldi.

CENTCOM tarafından yakın zamanda yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)