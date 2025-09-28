İran'dan BM'ye nükleer tepkisi

İran'ın nükleer ve balistik füze faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri yasaklayan önlemler, 2015 nükleer anlaşması kapsamında “snapback” mekanizmasını devreye sokmasının ardından bir gecede yürürlüğe girdi.

ÜLKELER YASADIŞI KARARI TANIMAMALI

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İptal edilen kararların yeniden yürürlüğe girmesi hukuki olarak temelsiz ve haksızdır... tüm ülkeler bu yasadışı durumu tanımaktan kaçınmalıdır” dedi.

“İran İslam Cumhuriyeti ulusal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacak ve halkının hak ve çıkarlarını zedeleyen her türlü eyleme kararlı ve uygun bir yanıt verecektir.”

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEDİ

Yaptırımların geri getirilmesi, İsrail ve ABD güçlerinin İran'ın nükleer tesislerini bombaladığı haziran ayından bu yana raydan çıkan nükleer müzakereleri yeniden canlandırmayı amaçlayan aylar süren gergin diplomasiyi sona erdirdi.

Yaptırımların yeniden uygulanmasına rağmen, Batılı liderler diyalog kanallarının açık kaldığını vurguladılar.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı “iyi niyetle yürütülecek doğrudan görüşmeleri kabul etmeye” çağırdı.

Ayrıca BM üye ülkelerine, “İran liderlerini, ülkelerine ve dünyanın güvenliği için doğru olanı yapmaya zorlamak” amacıyla yaptırımları “derhal” uygulamaya koymaları çağrısında bulundu.

E3’TEN AÇIKLAMA

İngiliz, Fransız ve Alman dışişleri bakanları ortak bir açıklamada, “İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacak yeni bir diplomatik çözüm” aramaya devam edeceklerini söylediler.

Ayrıca Tahran'ı “herhangi bir tırmanma eyleminden kaçınmaya” çağırdılar.

‘ABD TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ’

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran, BM müfettişlerinin nükleer tesislerine geri dönmesine izin vermişti, ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamını teslim etmesi karşılığında sadece kısa bir süreli erteleme teklif ettiğini ve bu teklifi kabul edilemez bulduğunu söyledi.

İran'ın müttefikleri Rusya ve Çin'in yaptırımları Nisan ayına kadar ertelemek için son anda yaptıkları girişim, cuma günü Güvenlik Konseyi'nde yeterli oyu alamadı ve yaptırımlar yürürlüğe girdi.

RUSYA KARARI TANIMAYACAK

Rusya, yaptırımları geçersiz gördüğü için uygulamayacağını açıkça belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımların “Batı'nın BM Güvenlik Konseyi'nde yapıcı çözümlerin peşinde koşmayı sabote etme politikasını ve şantaj ve baskı yoluyla Tahran'dan tek taraflı tavizler koparma arzusunu nihayet ortaya çıkardığını” söyledi.