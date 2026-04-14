İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hedef alınan ulaşım hatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN SADIK’TAN AÇIKLAMA

İran devlet televizyonuna göre Sadık, saldırılarda zarar gören tüm altyapının onarıldığını ve ülkenin ulaşım ağında bir sorun kalmadığını belirtti. Sadık, “Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR VE HASAR

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla süreç savaşa dönüşmüştü. ABD ile İsrail, İran’ın altyapısına saldırılar düzenlemiş, savaşın son günlerinde özellikle yollar hedef alınmıştı.

ATEŞKES SÜRECİ

ABD ile İran, 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmişti. Bakan Sadık, ateşkesin ardından hasarlı altyapının hızla onarıldığını ve ulaşım ağında herhangi bir sorun kalmadığını açıkladı.