Irak'ta sandık sonuçları belli oldu: Hükümet için çetin pazarlıklar kapıda

Irak'ta yapılan parlamento seçimlerini, mevcut Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki koalisyon kazandı. Ancak hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamaması, ülkeyi aylar sürebilecek çetin koalisyon pazarlıklarının beklediğini gösteriyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Sudani'nin "İmar ve Kalkınma" koalisyonunun 1.3 milyon oy alarak en yakın rakibine yaklaşık 370 bin oy fark attığını açıkladı. Sonuçların ardından konuşan Başbakan Sudani, yüzde 56'lık katılım oranının "Siyasi sisteme duyulan güvenin yeniden tesis edildiğini gösteren bir başarı" olduğunu söyledi.

Irak sandık başında

ŞİMDİ GÖZLER KOALİSYON PAZARLIKLARINDA

Irak'ın 329 sandalyeli meclisinde tek başına hükümet kurmak imkansız olduğu için, partileri şimdi sancılı bir müzakere süreci bekliyor. 2021'deki seçimleri kazanan Sadr'ın, diğer partilerle anlaşamadığı için aylarca süren krizin ardından siyasetten çekilmesi, bu sürecin ne kadar zorlu olabileceğinin en yakın örneği.

Yeni kurulacak hükümet, ABD işgaliyle başlayan süreçten bu yana IŞİD terörü, iç savaş ve altyapı çöküşü gibi sorunlarla boğuşan ülkede; işsizlik, yolsuzluk, eğitim ve sağlık gibi temel sorunlara çözüm bulmak zorunda. Ayrıca, Orta Doğu'daki sarsıcı gelişmelerin ortasında, ülkenin iki önemli müttefiki olan ABD ve İran arasındaki hassas dengeyi de koruması gerekecek.