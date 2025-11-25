İnsanlara makyaj yaptılar 'Robot' diye fuara götürdüler

14 Kasım 2025’te Kiş Adası’nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı’nda tanıtılan “dünyanın en ileri insansı robotları” sahte çıktı.

Açılışta sahneye çıkan “Miss Data” adlı kadın figür, LED gözlükleri ve vücuduna işlenmiş ikili kod (binary kod, bilgisayalardaki işlemlerin teknik olarak kodlanması) desenleriyle dikkat çekti. Sahnedeki erkek figür de aynı konseptte tasarlanmıştı.

"GÜLMEYİ BİLMİYORUM"

Kadın robot kendisini şu sözlerle tanıttı:

"Blok zincirinde yaşıyorum, gülmeyi bilmiyorum."

Ziyaretçiler ve sosyal medya kullanıcıları birkaç saat içinde robotların aslında insan olduğunu fark etti.

"Miss Data"nın yüzündeki sivilce izleri, doğal nefes alışı ve göz kırpmaları sahtekârlığı ele verdi. Erkek robotun ise sadece kostüm giymiş bir aktör olduğu anlaşıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte İranlı kullanıcılar sosyal medyada ülkeleri ile dalga geçti. İranlıların özellikle şu yorumları öne çıktı:

"Devletin robotu sivilce yapıyor ama gülmüyor"

"Yalandan anlamada bile geri kalmışız"

"Bütçe baskıya harcanınca robot da makyajla yapılıyor"

Melih Gökçek robotu hâlâ bulunamadı! Fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

Tepkiler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve olay küresel çapta viral oldu.

İKTİDAR GÖRMEZDEN GELDİ

Yaşananlar, İran’ın daha önceki tartışmalı teknoloji iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Bunlar arasında kömür koklayarak koronavirüs tespit ettiği söylenen Mostaan cihazı ve çalışmadığı ortaya çıkan kuantum işlemci ve varlığı belirsiz hipersonik füzeler yer alıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Muhalif kesimler, son olayı "Devletin kronik propaganda ve yalan kültürünün en son örneği" olarak değerlendirdi.

Kish Invex 2025 fuar yönetimi ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı henüz hiçbir açıklama yapmadı. Devlet medyası da skandalı görmezden gelmeyi tercih etti.