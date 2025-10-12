IMF ve Dünya Bankası'nda küresel sorunlar görüşülecek

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, küresel ekonomideki yavaşlama, artan ticari gerilimler ve kurumların geleceğine dair reform talepleri ekseninde şekillenecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Washington'daki genel merkezlerinde düzenleyecekleri yıllık toplantılarda küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alacak. 190'dan fazla ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve sektör temsilcilerinin katılacağı toplantılar, belirsizliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşecek.

KÜRESEL BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Toplantılarda açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, küresel ekonominin bu yıl %3, gelecek yıl ise %3,1 büyümesinin beklendiğini ortaya koyacak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, büyümenin "hafif" yavaşlama eğiliminde olduğunu, ancak ekonomilerin şoklara karşı beklenenden daha dayanıklı olduğunu ifade etti.

TİCARİ GERİLİMLER VE REFORM TALEPLERİ GÜNDEMDE

ABD'nin korumacı ticaret politikaları ve Çin ile yaşanan gerilimler toplantıların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Öte yandan ABD yönetimi, IMF ve Dünya Bankası'nı iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konulardan ziyade "temel görevlerine" odaklanmaya çağırıyor.

DÜNYA BANKASI'NA ÇİN BASKISI

Dünya Bankası, ABD yönetiminin Çin'e yönelik kredileri sınırlama yönündeki baskısıyla karşı karşıya. IMF'e birinci başkan yardımcılığına atanan Daniel Katz'ın, Çin etkisini sınırlama yönündeki önceki açıklamaları da toplantılarda tartışılacak konular arasında.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

