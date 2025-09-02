İkinci el dükkanından aldığı masa 330 bin TL çıktı

İkinci el dükkanından aldığı masa 330 bin TL çıktı
Yayınlanma:
ABD Brooklyn'de ikinci el mağazasında alışveriş yapan bir kişi, 4 bn 500 TL’ye (108 dolar) satın aldığı masanın 330 bin TL (7 bin 995 dolar) değerinde olduğunu öğrendi.

38 yaşındaki tasarımcı ve mobilya koleksiyoncusu Aaron Connelly, yerel ikinci el mağazasında mermer üstlü bir masa gördü. Başlangıçta masanın fiyatı belirtilmemiş olsa ve mağaza müdürü orada bulunmasa da Connelly, masanın yanında 45 dakikadan fazla bekledi.

Masayı almakta kararlı olduğunu söyleyen Connelly'nin paylaştığı video sosyal medyada neredeyse 1 milyon izlenme aldı.

eero-saarinen-tulip-table-oval-dining-35-x-71-inch-731338-grande.jpg
Değeri 7 bin 995 dolar olan Saarinen Tulip Masa

108 DOLARA SATIN ALDI

Videoda, masanın yanında oturdu ve müdür sonunda ortaya çıkıp ürünün fiyatını söyleyene kadar kıpırdamadı.

Personel sonunda fiyatı vergi dahil 108 dolar olarak belirlediğinde, Connelly bunun “hayatımın en iyi ikinci el bulgusu” olduğunu söyledi.

Newsweek'in haberine göre Connelly, ilk bakışta masanın gerçek olabileceğine inanmadığını söyledi:

“Masayı ilk gördüğümde kendi kendime ‘Aman Tanrım, keşke bu gerçek olsaydı’ dedim. Ve masaya yaklaştığımda bunun gerçek olduğunu fark ettiğimde, bir sonraki düşüncem ‘Aman Tanrım, biri gelip bana fiyatını söyleyene kadar buradan kıpırdamayacağım’ oldu.”

İKONİK BİR PARÇA OLARAK KABUL EDİLİYOR

Finlandiyalı-Amerikalı mimar Eero Saarinen'in 1950'lerde Knoll için tasarladığı Saarinen yemek masası, modern tasarımın ikonik bir parçası olarak kabul ediliyor. Yeni versiyonları yaklaşık 8.000 dolara satılırken, Connelly bu parçayı çok daha düşük bir fiyata satın alabildi.

Connely “Onu satın aldım ve vergilerle birlikte 108 dolara mal oldu. New York'ta yaşıyorum ve araba kullanmıyorum, bu yüzden onu eve getirmek için LUGG'ı kullanmak zorunda kaldım, ama şimdi burada ve benim evimde kalacak” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

