Tenis maçında çocuğun şapkasını çalan milyonerden tepki çeken özür

Szczerek, tepkilerin ardından özür diledi, ancak tepkileri yatıştırmak için bu da yeterli olmadı.

ABD Açık'ta genç bir tenis hayranının elinden şapkasını kaparak büyük tepki toplayan milyoner CEO, özür diledi.

Dünya sıralamasında 76. sırada yer alan Majchrzak, perşembe günü Karen Khachanov'u yenerek kariyerinin en büyük zaferini elde etti. 29 yaşındaki oyuncu seyircilerin arasına gidip tenis toplarını imzalamaya başladıktan sonra, Brock adında bir çocuk şapkasını istedi.

Majchrzak, bakmadan şapkayı çocuğa uzattı ve Szczerek çocuktan önce şapkayı alıp çantasına koydu. Olayın görüntüleri viral oldu ve iş adamı “büyük bir hata” yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı.

'AÇIKÇA ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM'

Szczerek, Facebook'ta yayımladığı açıklamada, “Kamil Majchrzak'ın ABD Açık'taki maç sırasında yaşanan olay nedeniyle, çocuk, ailesi ve tüm taraftarlardan ve oyuncunun kendisinen açıkça özür dilemek istiyorum” dedi:

"Büyük bir hata yaptım. Zaferin ardından coşku dolu kalabalığın içinde, tenisçinin şapkasını benim yönüme, daha önce imza isteyen oğullarıma doğru eğdiğini sandım. “Bu yanlış anlaşılma, elimi çekmeme neden oldu. Bugün, çocuğun hatırasını kasten aldığım gibi görünen bir şey yaptığımı biliyorum. Niyetim bu değildi, ancak bu, çocuğu incittiğim ve hayranları hayal kırıklığına uğrattığım gerçeğini değiştirmez.”

'BİR ANLIK DİKKATSİZLİK'

Szczerek şunları ekledi: "Yıllardır eşim ve ben çocuklara ve genç sporculara yardım etmekle uğraşıyoruz, ancak bu durum, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca süren çalışmaları ve desteği mahvedebileceğini gösterdi: