İki tren çarpıştı: 40 yaralı var

Çekya'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 km güneyindeki Ceske Budejovice bölgesine bağlı Zliv ile Divcice kasabaları arasındaki hatta iki yolcu treni çarpıştı.

Kazada, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

BAKAN KUPKA’DAN AÇIKLAMA

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olay yerine acil durum hizmetleri müdahale ediyor ve yolcular tahliye ediliyor. 3 kişinin ağır, yaklaşık 40 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaza ile ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Demir Yolu Müfettişliği olayı araştırıyor” ifadelerini kullandı.