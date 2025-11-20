İki tren çarpıştı: 40 yaralı var

Yayınlanma:
Çekya'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 km güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çekya'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 km güneyindeki Ceske Budejovice bölgesine bağlı Zliv ile Divcice kasabaları arasındaki hatta iki yolcu treni çarpıştı.

Kazada, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

cekyaaa.jpeg

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

BAKAN KUPKA’DAN AÇIKLAMA

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olay yerine acil durum hizmetleri müdahale ediyor ve yolcular tahliye ediliyor. 3 kişinin ağır, yaklaşık 40 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaza ile ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Demir Yolu Müfettişliği olayı araştırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı