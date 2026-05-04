İdam yasasının mimarı İsrailli bakan, doğum gününü urganlı pastayla kutladı!

Yayınlanma:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in doğum günü kutlamasında sergilenen pasta, üzerindeki ilmek ve silah figürleri nedeniyle büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, siyasi mesaj iddialarını beraberinde getirdi.

İsrail’de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 50. yaş günü için hazırlanan doğum günü pastası, kutlamanın önüne geçerek ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok katlı pastanın üzerinde dikkat çeken semboller yer aldı.

Pastanın en üstünde yer alan altın renkli ilmek figürü, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Bu detayın, Ben-Gvir’in uzun süredir savunduğu ve Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa ile ilişkilendirildiği yorumları yapıldı. Filistinli tutuklular için idam cezasının devreye alınmasını açıkça savunan Ben-Gvir, bu yöndeki önerileri daha önce de İsrail Meclisi Knesset gündemine taşıyarak tartışma yaratmıştı. Tartışmayı büyüten bir diğer unsur ise pastanın alt katında bulunan silah figürleri oldu. İsrail haritasına yöneltilmiş silah görselleri, bakanın silahlanma politikalarına gönderme olarak değerlendirildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Kutlamada ayrıca Ben-Gvir’in eşi tarafından getirilen ikinci bir pastada da benzer şekilde ilmek görselinin kullanılması dikkat çekti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce kullanıcı, pastanın taşıdığı sembolleri eleştirdi.

Söz konusu pasta, sadece bir doğum günü detayı olmanın ötesine geçerek siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Muhalefet kanadı ve bazı yorumcular, bu tür sembollerin toplumsal gerilimi artırabileceğini savunurken, destekçileri ise bunun siyasi duruşun bir yansıması olduğunu öne sürdü.

ÜST DÜZEY POLİS MEMURLARI DA PARTİDE

Öte yandan tartışmalı pastanın gölgesinde kalan doğum günü organizasyonu da ayrı bir krizi beraberinde getirdi. Üst düzey polis yetkililerinin kutlamaya katılması, kamu görevlilerinin siyasi etkinliklerdeki rolüne ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmeler, İsrail’de semboller üzerinden yürüyen siyasi tartışmaların ne denli sertleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

