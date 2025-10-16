Husiler'in üst düzey komutanı öldürüldü

Husiler'in üst düzey komutanı öldürüldü
Yayınlanma:
Husiler, Genelkurmay Başkanı konumundaki Muhammed el Gamari'nin İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Gamari hakkında 1 ay önce de öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmış, ancak kanıtlanamamıştı.

Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere yönelik baskınlarıyla ABD'nin hedefinde olan Husiler, Genelkurmay Başkanı konumundaki Muhammed el Gamari'nin İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen açıklarındaki gemiye saldırıYemen açıklarındaki gemiye saldırı

OĞLU VE ARKADAŞLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gamari'nin 13 yaşındaki oğlu ve "diğer arkadaşları" ile birlikte öldürüldüğü ve yas tutulduğu vurgulandı.

muhammed-el-gamari.jpeg

HAZİRAN AYINDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gamari hakkında Haziran ayının son günlerinde İsrail Ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti.

Husilerden İsrail'e dron saldırısı: Uçuşlar durdurulduHusilerden İsrail'e dron saldırısı: Uçuşlar durduruldu

Ancak kanıtlanamayan iddiaya ilişkin Husiler'den de açıklama gelmemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

