Husiler'in üst düzey komutanı öldürüldü

Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere yönelik baskınlarıyla ABD'nin hedefinde olan Husiler, Genelkurmay Başkanı konumundaki Muhammed el Gamari'nin İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.

OĞLU VE ARKADAŞLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gamari'nin 13 yaşındaki oğlu ve "diğer arkadaşları" ile birlikte öldürüldüğü ve yas tutulduğu vurgulandı.

HAZİRAN AYINDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gamari hakkında Haziran ayının son günlerinde İsrail Ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti.

Ancak kanıtlanamayan iddiaya ilişkin Husiler'den de açıklama gelmemişti.