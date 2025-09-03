Husiler Tel Aviv'i hedef aldıklarını açıkladı

Yemen'deki Husilerin ordu sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, "Yafa'daki (Tel Aviv) hassas noktaları hedef alan iki askeri balistik füzeyle operasyon düzenlediklerini" açıkladı.

FİLİSTİN 2 FÜZESİ KULLANILDI

Saldırıda kullanılan füzelerden birinin "Filistin 2 füzyon balistik füze" olduğunu belirten Seri, diğer füzenin ise "Zülfikar" ismini verdikleri balistik füze tipinde olduğunu ifade etti.

"Hassas hedeflerin vurularak operasyonun başarıya ulaştığını" belirten Seri, saldırı sonrasında "çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini" aktardı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiği bilgisini verdi.

İSRAİL'E SALDIRILARIN ARTIRILACAĞI DUYURULDU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve bakanların öldürülmesinin ardından İsrail'e yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

