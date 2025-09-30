Hükümet kapanmanın eşiğinde: Uçak yolculukları nasıl etkilenecek?

ABD saatiyle 30 Eylül’ü 1 Ekim’e bağlayan gece bütçenin bitmesi sebebiyle hükümetin kapanması öngörülüyor.

Bu kapsamda ABD’deki havalimanlarını kullanacak yolcular, burada çalışan kamu görevlilerinin işinin devam edip etmeyeceğini ve uçuşlarının bundan nasıl etkileneceğini merak ediyor.

58 BİN ÇALIŞAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

ABC News’ın haberine göre ABD havalimanlarındaki kontrol noktasında görevli Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) memurları maaş almadan çalışmaya devam edecek.

Bütçe krizinde bugün son gün: ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya

ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerine göre, TSA'nın toplam 61.475 çalışanından 58.488'i kapatma sırasında görevine devam edecek.

Bu kapsamda ticari uçuşlar devam edecek ve havayolu çalışanları etkilenmeyecek.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DE GÖREVDE OLACAK

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın (DOT) kapatma planına göre, 13.000'den fazla hava trafik kontrolörü, kapatma süresince maaşsız olarak çalışmaya devam edecek.

DOT'nin kapatma planına göre, yeni hava trafik kontrolörlerinin eğitimi, önceki yıllardan kalan fonlar kullanılarak devam edecek.

2018-2019 hükümet kapatması sırasında ATC eğitimi durdurulmuştu. Hava trafik kontrolörlerini temsil eden sendika NATCA, daha önce 2018-2019'daki kapatmanın “[ulusal hava sahasını] desteklemek ve korumak için gerekli olan kritik güvenlik katmanlarını aşındırdığını” söylemişti. Riskleri proaktif olarak azaltan ve sistemin güvenliğini artıran birçok güvenlik faaliyeti, bu kapatma sırasında askıya alınmıştı.

2018-2019 KAPANMASI

TSA sözcüsü ABC News'e verdiği demeçte, 35 gün süren 2018-2019 kapanması sırasında TSA görevlilerinin mali zorluklar nedeniyle işten ayrılma oranının arttığını söyledi. Bu personel eksikliği, bazı TSA hatlarının kapanmasına neden oldu ve bu da yolcuların güvenlik kontrolünden geçme süresinin uzamasına yol açtı.

TREN SEYAHATLERİ NE OLACAK?

Amtrak'a ait bir tren

Kısmen ABD hükümetine bağlı olan demiryolu şirketi Amtrak yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceğini belirtti.