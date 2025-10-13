Slovakya Demiryolları, ülkenin doğusundaki Roznava kasabası yakınlarında 2 hızlı trenin çarpıştığını açıkladı.

80'den fazla yolcunun bulunduğu trenlerin çarpışması sonucunda 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

HIZLI TRENLER ÇARPIŞTI

Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasının yakınlarında seyir halindeki 2 hızlı tren, yerel saatle 10.00 sıralarında rayların kesiştiği noktada çarpıştı.

80'den fazla yolcunun bulunduğu trenlerin çarpışması sonucunda 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulans ekip sevk edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

MAKİNİST HATASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın insan ihmali nedeniyle yaşanma ihtimalinin olduğunu ifade eden Slovakya İçişleri Bakanı Estok şöyle konuştu: