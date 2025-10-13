Hızlı trenler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Slovakya Demiryolları, ülkenin doğusundaki Roznava kasabası yakınlarında 2 hızlı trenin çarpıştığını açıkladı.
80'den fazla yolcunun bulunduğu trenlerin çarpışması sonucunda 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.
HIZLI TRENLER ÇARPIŞTI
Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasının yakınlarında seyir halindeki 2 hızlı tren, yerel saatle 10.00 sıralarında rayların kesiştiği noktada çarpıştı.
80'den fazla yolcunun bulunduğu trenlerin çarpışması sonucunda 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulans ekip sevk edildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Plajda şok görüntüler ortaya çıktı: Üstlerine helikopter düştü
MAKİNİST HATASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Kazanın insan ihmali nedeniyle yaşanma ihtimalinin olduğunu ifade eden Slovakya İçişleri Bakanı Estok şöyle konuştu:
- "Çarpışmanın nedeni araştırılıyor. Şu anda öncelik yolcuların ve çalışanlarımızın kurtarılması ve tahliyesidir. Bilgileri sürekli güncelleyeceğiz."
- "Bu, muhtemelen insan hatası sonucu meydana gelen olağanüstü bir trafik kazasıdır. Tren makinistlerinden biri muhtemelen diğerine yol vermedi.
- "Çeşitli istasyonlardan itfaiye ekipleri olay yerine müdahale ediyor."