Hizbullah’ın askeri kanat lideri suikasta uğradı

Hizbullah’ın askeri kanat lideri suikasta uğradı
Yayınlanma:
Hizbullah, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanat lideri Heysem Ali Tabatabai'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ateşkesin İsrail tarafından bir ihlalini daha kayda geçiren saldırıda 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısında örgütün askeri kanat lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü duyurdu. Örgüt yaptığı açıklamada Tabatabai'yi "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olarak nitelendirdi.

SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail’e ait ordudan bir sözcü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Tabatabai'nin hedef alındığını doğruladı.

Demek ki mesele Hizbullah değilmiş! İsrail Lübnan’ı yine neden vurdu?Demek ki mesele Hizbullah değilmiş! İsrail Lübnan’ı yine neden vurdu?

TABATABAİ KİMDİR

1968 doğumlu Tabatabai'nin Hizbullah'ın askeri yapılanmasında önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 2016'da kendisini "küresel terörist" listesine almış ve hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül vaat etmişti. İsrail kaynakları, Tabatabai'nin Hizbullah'ın askeri kapasitesinin geliştirilmesinde kilit rol oynadığını öne sürdü.

Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’

İSRAİL ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail'in Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a yönelik saldırılarını artırıyor.

Aynı zamanda yapılan ateşkesin bir ihlali daha olarak Lübnan’daki 5 bölgedeki İsrail işgali devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Dünya
Sırp Cumhuriyeti'nin yeni başkanı belli oldu: Muhalefet itiraz etti
Sırp Cumhuriyeti'nin yeni başkanı belli oldu: Muhalefet itiraz etti
Trump yine Zelenski'yi azarladı: Hiçbir şey için minnet duymadılar
Trump yine Zelenski'yi azarladı: Hiçbir şey için minnet duymadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye döndü