Hizbullah’ın askeri kanat lideri suikasta uğradı

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısında örgütün askeri kanat lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü duyurdu. Örgüt yaptığı açıklamada Tabatabai'yi "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olarak nitelendirdi.

SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail’e ait ordudan bir sözcü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Tabatabai'nin hedef alındığını doğruladı.

Demek ki mesele Hizbullah değilmiş! İsrail Lübnan’ı yine neden vurdu?

TABATABAİ KİMDİR

1968 doğumlu Tabatabai'nin Hizbullah'ın askeri yapılanmasında önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 2016'da kendisini "küresel terörist" listesine almış ve hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül vaat etmişti. İsrail kaynakları, Tabatabai'nin Hizbullah'ın askeri kapasitesinin geliştirilmesinde kilit rol oynadığını öne sürdü.

Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’

İSRAİL ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail'in Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a yönelik saldırılarını artırıyor.

Aynı zamanda yapılan ateşkesin bir ihlali daha olarak Lübnan’daki 5 bölgedeki İsrail işgali devam ediyor.