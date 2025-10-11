Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’

Beyrut’taki Politbüro’da konuşan Ebu Zeyneb, İsrail’in hala Lübnan topraklarını işgal ettiğini, hava sahasını ihlal ettiğini ve sivilleri hedef aldığını söyleyerek bu koşullarda silah bırakmanın ülkenin güvenliğini riske atacağını savundu.

‘İSRAİL’DEN GARANTİ VERİLMİYOR’

Ebu Zeyneb, geçmişte ABD ve İsrailli çevrelerce gündeme getirilen silahsızlanma tekliflerini eleştirerek "Siz tüm silahları teslim edersiniz, ABD İsrail’le görüşür ama İsrail’den size hiçbir garanti verilmez" sözleriyle bu yaklaşımın Lübnan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

‘LÜBNAN ORDUSU YETERSİZ’

Lübnan ordusunun kapasitesine dair ise Ebu Zeyneb, Lübnan ordusunun güneyde caydırıcı bir güç olmadığını, teçhizatının yetersizliğini ve birliklerin “polis gücü gibi” hareket ettiğini öne sürdü.

Ebu Zeyneb, bu koşullarda silahların devlete verilmesinin ülkenin güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

‘İSRAİL TAMAMEN ÇEKİLMELİ’

Önceliğin İsrail’in tamamen çekilmesi ve ardından ulusal savunma stratejisinin oluşturulması olduğunu vurgulayan Hizbullah yöneticisi, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da bu yönde bir strateji çağrısı yaptığını hatırlatarak bunun, Hizbullah’ın gücünün devletin savunmasına nasıl entegre edileceğini belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Ebu Zeyneb, ABD’nin, İsrail’in çıkarları doğrultusunda Lübnan’a yardım etmek isteyen ülkelerin desteğini engellediğini de iddia ederek bu durumun ülkenin yeniden inşa sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

‘KARŞILIK VERECEK İMKANIMIZ VAR’

Yeni bir savaş peşinde olmadıklarını ancak geniş çaplı bir saldırı olursa karşılık verecek imkanlarının bulunduğunu söyleyen Ebu Zeyneb, 2023’teki çatışmaların ardından Hizbullah'ın yeniden yapılandığını ve binlerce gencin savunma için hazır hale getirildiğini öne sürdü.

‘ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK’

Ebu Zeyneb, Lübnan’da orduyla çatışma çıkarmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek "Biz orduyla çatışmayacağız ana siyasi aktörlerin büyük çoğunluğu barıştan yana" diye konuştu.

‘SİLAHLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

"İç savaşa dönüşse bile silahları bırakmayacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Ebu Zeyneb, şu şekilde cevap verdi: