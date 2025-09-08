Hırsızlık zanlıları yemek molasında yakalandı

Hırsızlık zanlıları yemek molasında yakalandı
Yayınlanma:
ABD'de 2 kişi bir mağazadan yaklaşık 2 bin dolar değerinde kıyafet çalmalarının ardından firari oldukları süreçte fast food restoranına uğradıkları için yakalandı.

ABD’de yetkililer, iki hırsızlık zanlısının olaydan kısa süre sonra ve olay yerinin yakınındaki bir fast food restoranının arabaya servis noktasında görüldüğünü ve polis tarafından tutuklandıklarını söyledi.

Saat 14.00 civarında, Massachusetts eyaletinin Auburn kentinde polis, TJ Maxx mağazasından iki kadının hırsızlık yaptığı ihbarını aldı. Bir çalışan, iki şüphelinin mağazadan 2.000 doların üzerinde mal ile çıktığını söyledi.

FAST FOOD RESTORANINDA YAKALANDILAR

Polise göre, şüpheliler Connecticut plakalı siyah bir Ford Edge ile bölgeden kaçtılar.

Ancak çok uzağa gidemediler. Yetkililere göre, ikili mağazanın hemen karşısındaki fast food yemek restoranı Wendy's arabaya servis noktasında durdu.

Polis, arabaya servis noktasında şüphelilerin aracını fark etti ve iki şüpheli tutuklandı.

POLİS "SUÇUN YANINDA PATATES KIZARTMASI GELMEZ" DİYEREK AÇIKLADI

38 yaşındaki Dominique Marion ve 24 yaşındaki Tynaja Williams’ın hırsızlık yaptığı iddia edildi. İkisi de 1.200 doların üzerinde hırsızlık ve komplo suçlamasıyla yargılandı.

Polis, arabalarını aradıktan sonra bölgedeki diğer mağazalardan çalınan eşyaları da bulduklarını söyledi. İkili şimdi ek suçlamalarla karşı karşıya kalabilir.

Polis, tutuklamayı “Hikayeden çıkarılacak ders: Ağır suçların yanında patates kızartması gelmez” ifadeleriyle duyurdu.

Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecekUçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

Boğa festivaline katılan kişi boynuzlanarak can verdiBoğa festivaline katılan kişi boynuzlanarak can verdi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Dünya
Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
Uyuşturucuyu paketlerken video çektiler: Bütün çeteleri çöktü
Uyuşturucuyu paketlerken video çektiler: Bütün çeteleri çöktü