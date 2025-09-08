Hırsızlık zanlıları yemek molasında yakalandı

ABD’de yetkililer, iki hırsızlık zanlısının olaydan kısa süre sonra ve olay yerinin yakınındaki bir fast food restoranının arabaya servis noktasında görüldüğünü ve polis tarafından tutuklandıklarını söyledi.

Saat 14.00 civarında, Massachusetts eyaletinin Auburn kentinde polis, TJ Maxx mağazasından iki kadının hırsızlık yaptığı ihbarını aldı. Bir çalışan, iki şüphelinin mağazadan 2.000 doların üzerinde mal ile çıktığını söyledi.

FAST FOOD RESTORANINDA YAKALANDILAR

Polise göre, şüpheliler Connecticut plakalı siyah bir Ford Edge ile bölgeden kaçtılar.

Ancak çok uzağa gidemediler. Yetkililere göre, ikili mağazanın hemen karşısındaki fast food yemek restoranı Wendy's arabaya servis noktasında durdu.

Polis, arabaya servis noktasında şüphelilerin aracını fark etti ve iki şüpheli tutuklandı.

POLİS "SUÇUN YANINDA PATATES KIZARTMASI GELMEZ" DİYEREK AÇIKLADI

38 yaşındaki Dominique Marion ve 24 yaşındaki Tynaja Williams’ın hırsızlık yaptığı iddia edildi. İkisi de 1.200 doların üzerinde hırsızlık ve komplo suçlamasıyla yargılandı.

Polis, arabalarını aradıktan sonra bölgedeki diğer mağazalardan çalınan eşyaları da bulduklarını söyledi. İkili şimdi ek suçlamalarla karşı karşıya kalabilir.

Polis, tutuklamayı “Hikayeden çıkarılacak ders: Ağır suçların yanında patates kızartması gelmez” ifadeleriyle duyurdu.

