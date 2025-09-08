Boğa festivaline katılan kişi boynuzlanarak can verdi

Olay, Gayumbo Toro festivallerinde ikinci boğanın salınması sırasında saat 18.45 civarında meydana geldi. Bir adam, San Ignacio Caddesi'nde boğa tarafından birkaç kez köşeye sıkıştırıldı ve boğa boynuzu ile yaralandı.

Sağlık yetkililerine göre, bir tanık koordinasyon merkezini uyardı ve Sivil Muhafız, Yerel Polis ve Endülüs Sağlık Servisi (SAS) acil servisleri yaralıya müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Sağlık merkezinde kurbanın ölümünü onaylayan yetkililer, adli süreçlerin başlatılmasını talep etti.

Ubrique Belediyesi, sosyal ağlarında boğa güreşi kutlamaları sırasında meydana gelen olayı “derin bir üzüntüyle” karşıladığını belirtti ve “merhumun yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına en içten taziyelerini ve dayanışma duygularını” iletti.

BELEDİYE YAS İLAN ETTİ

Belediye yönetimi, pazar gecesi için planlanan havai fişek gösterisini askıya almaya karar verdi ve kamu binalarının bayraklarının pazartesi günü yas işareti olarak yarıya indirilmesini kararlaştırdı.

Belediye Meclisi, “destek göstermenin en iyi yolunun ihtiyat ve saygıdan geçtiğini” düşündüğü için tüm komşulara ve ziyaretçilere “anlayış, sükunet ve işbirliği” çağrısında bulunarak, “Ubrique'nin zor zamanlarda her zaman birliği ile öne çıktığını ve bugün her zamankinden daha fazla bunu kanıtlamamız gerektiğini” vurguladı.

