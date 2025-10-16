Hindistan'dan Rusya'ya darbe: Donald Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan değil, ABD'den doğal gaz alacağını açıklamasından günler sonra, Hindistan'ın da petrolü Rusya'dan değil, ABD'den alacağını bildirdi.

ABD Başkanı olduğu günden itibaren ağzından ticaret kelimesi düşmeyen Donald Trump, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Trump, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, Türkiye'nin doğal gazı artık Rusya'dan değil, ABD'den alacağını duyurmuştu.

YENİ HEDEF HİNDİSTAN

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Asya'nın ve dünyanın en güçlü ekonomilerden ve en kalabalık ülkelerinden Hindistan'ın ABD'den petrol alacağını duyurdu.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda güvence aldığını sözlerine ekledi.

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastettiErdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti

"HİNDİSTAN'IN, RUSYA'DAN PETROL ALMASI BENİ MUTSUZ EDİYORDU"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği belirten Trump, "Hindistan'ın, Rusya'dan petrol alması beni mutsuz ediyordu. Modi, bugün beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti" diye konuştu.

İthalatın bir anda durdurulamayacağını fakat yakın zamanda tamamlanacağını kaydeden Trump, Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk çabalarının kolaylaşacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi / DHA

