Hindistan'da facia: 17 kişi öldü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Yetkililer, olayda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, yaralıların ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, çöken binanın yasa dışı şekilde inşa edildiğine dair iddiaların bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında binanın müteahhidinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade ediliyor.