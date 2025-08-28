Hindistan'da facia: 17 kişi öldü

Yayınlanma:
Hindistan'da 4 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Yetkililer, olayda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, yaralıların ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, çöken binanın yasa dışı şekilde inşa edildiğine dair iddiaların bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında binanın müteahhidinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

