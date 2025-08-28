Hindistan barajlardaki fazla suyu tahliye etti: Pakistan sular içinde kaldı! 22 ölü

Hindistan’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirleri üzerindeki barajlarda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Bunun üzerine yetkililer, barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Ancak bu tahliye Pakistan’da büyük bir felakete dönüştü.

Su boşaltılmasının ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre selde 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. Bölgede yaşayan yaklaşık 600 bin kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yetkililer, sel nedeniyle yüzlerce köyün sular altında kaldığını, tarım alanlarının zarar gördüğünü ve çok sayıda köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerdeki su seviyesinin hala yüksek olduğu, taşma ve yeni sel riskinin devam ettiği bildirildi.

Afet ekipleri bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürürken, selden etkilenenlere acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya başlandı.