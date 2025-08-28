Hindistan barajlardaki fazla suyu tahliye etti: Pakistan sular içinde kaldı! 22 ölü

Hindistan barajlardaki fazla suyu tahliye etti: Pakistan sular içinde kaldı! 22 ölü
Yayınlanma:
Hindistan’ın barajlardaki fazla suyu tahliye etmesi Pakistan’da felakete yol açtı. Pencap eyaletinde meydana gelen selde 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce köy sular altında kaldı, yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirleri üzerindeki barajlarda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Bunun üzerine yetkililer, barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Ancak bu tahliye Pakistan’da büyük bir felakete dönüştü.

Su boşaltılmasının ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre selde 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. Bölgede yaşayan yaklaşık 600 bin kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yetkililer, sel nedeniyle yüzlerce köyün sular altında kaldığını, tarım alanlarının zarar gördüğünü ve çok sayıda köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerdeki su seviyesinin hala yüksek olduğu, taşma ve yeni sel riskinin devam ettiği bildirildi.

Afet ekipleri bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürürken, selden etkilenenlere acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya başlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Dünya
Yolcuları ihbar eden görevlilere para ödenecek
Yolcuları ihbar eden görevlilere para ödenecek
Rusya Kiev'i vurdu! 'Putin'in hedefinde Avrupa var'
Rusya Kiev'i vurdu! 'Putin'in hedefinde Avrupa var'