Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiSitemizi Haberler'de takip edin
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.
Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak:AA
