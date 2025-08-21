Hayranları merakla bekliyordu: İlk kareler paylaşıldı

Hayranları merakla bekliyordu: İlk kareler paylaşıldı
Yayınlanma:
'Harry Potter’ dizisinde Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyuncuların ilk görüntüleri paylaşıldı.

Çekimleri İngiltere'de devam eden Harry Potter dizisinde Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyunculardan ilk kare geldi. Dizide; Fred ve George Weasley ikizlerini, gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandıracak. Percy Weasley'i Ruari Spooner oynayacak, Ginny Weasley'e ise Gracie Cochrane hayat verecek. Weasley ailesinin diğer üyeleri olan Bill ve Arthur Weasley rollerinin kimler tarafından oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

10 YILDAN FAZLA SÜRECEK

Her sezonda bir kitabın işleneceğini ve 10 yılı aşkın süreceği açıklanan projede başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstleniyor.

Senaryosunu Francesca Gardiner'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mark Mylod'un üstlendiği Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak. Serinin yazarı J.K. Rowling de projede yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

