Hastanede kelepçeleri çıkarılmamıştı: ABD’de gözaltına alınan Musa Çetin hayatını kaybetti
ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Çetin bugün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE’YE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR
Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.
Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU
New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Çetin’in tedavisi sırasında kelepçeli tutulması tartışmalara yol açmıştı.
