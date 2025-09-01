Hastanede kelepçeleri çıkarılmamıştı: ABD’de gözaltına alınan Musa Çetin hayatını kaybetti

ABD’de gözaltına alındıktan sorna fenalaşan ve hastanede yaşam savaşı veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Musa Çetin hayatını kaybetti. Çetin'in gözaltında fenalaşmasının ardından hastanede kelepçeli halde tedavi edilmesi tepki çekmişti.

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Çetin bugün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

467274.jpg
Musa Çetin, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kelepçeli tutuluyordu

TÜRKİYE’YE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Çetin’in tedavisi sırasında kelepçeli tutulması tartışmalara yol açmıştı.

ABD’de gözaltına alınan Türkiye vatandaşı yaşam savaşı veriyorABD’de gözaltına alınan Türkiye vatandaşı yaşam savaşı veriyor

