ABD’de gözaltına alınan Türkiye vatandaşı yaşam savaşı veriyor

ABD’de gözaltına alınan Türkiye vatandaşı yaşam savaşı veriyor
Yayınlanma:
New York’ta bisiklet taksi sürücüsü olarak çalışan Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alınmasının ardından fenalaştı ve yaşam savaşı veriyor. Çetin’in hastanede kelepçeli tutulması tepki çekti.

ABD'nin New York kentinde Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı.

HASTANE YATAĞINDA KELEPÇELENDİ

Daha çok gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesi'ne getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çetin'in hastane yatağında ayaklarının kelepçeli olması tepki topladı.

Polis, Çetin'i yoğun bakımda ziyaret eden arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine kelepçeyi çıkardı.

NEW YORK POLİSİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ulaşan şikayetlerin ardından Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde toplanan Musa Çetin'in arkadaşlarına gözaltı süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Bu sırada New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile görüşen Amin, konunun araştırıldığını ve New York polisinin açıklama yapacağını söyledi.

New York'ta silahlı saldırı: 7 yaralıNew York'ta silahlı saldırı: 7 yaralı

Trump Müslüman başkan adayını hedef aldı: Komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğimTrump Müslüman başkan adayını hedef aldı: Komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Papa'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı
Papa'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı
Gazze'de son 24 saatte 88 Filistinli İsrail'in soykırımında öldürüldü
Gazze'de son 24 saatte 88 Filistinli İsrail'in soykırımında öldürüldü