Hantavirüs gemisinden tahliyeler alarma geçirdi: Ülkelerine gönderiliyorlar

Arjantin’den yola çıktıktan sonra hantavirüs vakaları nedeniyle açık denizde karantinaya alınan lüks yolcu gemisi "MV Hondius" için İspanya’nın Kanarya Adaları’nda geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu yürütülüyor. 10 Mayıs günü başlayan operasyonla 23 farklı ulustan yolcular ülkelerine gönderilirken, tahliye sonrası bir yolcuda semptom görülmesi ve ülkelerin uyguladığı sert karantina kuralları salgın endişesini artırdı.

HANTAVİRÜS GEMİSİNDEN TAHLİYELER ALARMA GEÇİRDİ

Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’nda yürütülen operasyonda, gemi karaya bağlanmadığı için yolcular teknelerle gruplar halinde tahliye ediliyor. Askeri Acil Müdahale (UCM) birimi tarafından havalimanına taşınan yolculara ve görevli personele yüksek risk nedeniyle özel koruma kıyafetleri giydirildi.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, operasyonun zorluklara rağmen sürdüğünü belirterek, "Bu, benzeri görülmemiş, karışık bir operasyon" dedi.

Tahliye süreci devam ederken uluslararası kamuoyunu alarma geçiren bir gelişme yaşandı. Fransa’ya götürülen 5 yolcudan birinde, Tenerife’den Paris’e yapılan uçuş sırasında hantavirüs belirtileri saptandı. Fransa hükümeti, tahliye edilen vatandaşları için 72 saat hastane karantinasının ardından 45 günlük ev izolasyonu şartı getirdi.

İspanyol yetkililer ise Madrid’e getirilen 14 vatandaşını doğrudan bir askeri hastanede zorunlu karantinaya aldı.

ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYORLAR

Gemi bünyesindeki farklı milletlerden yolcuların transfer planı netleşti. Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan Türk vatandaşlarının 10 Mayıs günü Türkiye’ye getirileceğini duyurdu.

Diğer ülkelerin takvimine göre; İngiliz (23), ABD’li (17), Hollandalı (11), Kanadalı (4) ve İrlandalı (2) yolcuların da gün sonuna kadar ülkelerine ulaşması bekleniyor. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yolcular için ise özel bir uçuş planlandığı bildirildi.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından lüks geminin sınırlı bir mürettebatla Hollanda’nın Rotterdam Limanı’na hareket etmesi öngörülüyor. (AA-BBC)

NE OLMUŞTU?

Hollanda bandralı MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin’den yola çıkmıştı. Gemideki ilk ölüm 11 Nisan’da 70 yaşındaki bir Hollandalı yolcuda görüldü. Ardından ölen yolcunun semptom gösteren eşi 26 Nisan’da, bir Alman kadın yolcu ise 3 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Toplamda 3 kişinin öldüğü ve 7 vakanın saptandığı geminin Cabo Verde tarafından reddedilmesi üzerine, DSÖ rehberliğinde İspanya’ya yanaşmasına karar verilmişti.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Kemirgenlerden bulaşan hantavirüs; bu hayvanların kurumuş dışkı, idrar veya salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla ya da ısırılma yoluyla insanlara geçiyor. Ateş, kas ağrısı ve yorgunlukla başlayan hastalık; ilerleyen safhalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi hayati risklere neden olabiliyor.