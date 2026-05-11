ABD ve Çin'den 8,5 yıl sonra tarihi buluşma! Gözler Pekin'e çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret doğrulandı. İran-İsrail geriliminin dünya gündemini sarstığı dönemde yapılacak kritik temaslarda ticaret savaşları, Tayvan krizi ve küresel güvenlik başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin en kritik dış ziyaretlerinden biri için Çin’e gidiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın, Şi Cinping’in daveti üzerine 13-15 Mayıs tarihleri arasında Pekin’de resmi temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Böylece Washington yönetiminin daha önce işaret ettiği ziyaret, Pekin tarafından da resmen teyit edilmiş oldu. Trump’ın Çin ziyareti, yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra ABD’den lider düzeyinde gerçekleştirilecek ilk temas olarak dikkat çekiyor. ABD’nin eski Başkanı Joe Biden görev süresi boyunca Çin’e resmi ziyarette bulunmamıştı.

GÖRÜŞMELER ERTELENMİŞTİ

Kritik ziyaretin zamanlaması ise dünya kamuoyunun odağına yerleşti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan, ardından Tahran’ın misillemeleriyle büyüyen bölgesel kriz devam ederken Trump’ın Pekin’e gitmesi, diplomasi trafiğini daha da önemli hale getirdi. Daha önce ilkbaharda planlanan temasların, Ortadoğu’daki gelişmeler nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.

Ziyarette yalnızca güvenlik başlıklarının değil, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimlerin de masada olması bekleniyor. Trump yönetiminin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamalar, Washington-Pekin hattında tansiyonu yükseltmişti. Buna karşılık Çin’in, küresel teknoloji üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik adımları dikkat çekmişti.

TAYVAN MESELESİ MASADA

Pekin’deki görüşmelerde Tayvan meselesinin de öne çıkacağı değerlendiriliyor. Son dönemde ABD’nin Tayvan’a yönelik kapsamlı silah satışlarına onay vermesi, Çin yönetiminin sert tepkisine yol açmıştı. Tarafların, askeri gerilimin kontrol altında tutulması ve ekonomik ilişkilerin yeniden dengelenmesi konusunda mesaj vermesi bekleniyor.

Uluslararası kamuoyu şimdi, Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleşecek zirveden çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda. Özellikle Ortadoğu’daki savaşın seyrine ilişkin olası diplomatik temasların, görüşmenin en kritik başlıklarından biri olacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

