Hamas'tan Sumud Filosu açıklaması: Tüm dünyayı gemileri korumak için adım atmaya çağırıyoruz

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesine maruz kaldı. Filoda bulunan bazı gemilere el konulurken aralarından 20 Türk'ün de bulunduğu birçok aktivist İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

HAMAS, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahale ederek aktivistleri alıkoymasını korsanlık ve terörizm olarak gördüğünü belirterek dünyadaki tüm özgür insanlar tarafından kınanması gereken suç bir eylem olduğunu söyledi.

Hamas, "Dünyanın özgür insanlarını, işgalci rejimin saldırılarına karşı öfke ve uluslararası tepkiyi ifade etmek ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep etmek için bu suçu protesto eden halk eylemleri ve protestolar düzenlemeye çağırıyoruz." dedi.

