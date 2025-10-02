Hamas'tan Sumud Filosu açıklaması: Tüm dünyayı gemileri korumak için adım atmaya çağırıyoruz

Hamas'tan, İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahalesine açıklama geldi. Açıklamada, "Dünyanın özgür insanlarını, işgalci rejimin saldırılarına karşı öfke ve uluslararası tepkiyi ifade etmek ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep etmek için bu suçu protesto eden halk eylemleri ve protestolar düzenlemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesine maruz kaldı. Filoda bulunan bazı gemilere el konulurken aralarından 20 Türk'ün de bulunduğu birçok aktivist İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

HAMAS, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahale ederek aktivistleri alıkoymasını korsanlık ve terörizm olarak gördüğünü belirterek dünyadaki tüm özgür insanlar tarafından kınanması gereken suç bir eylem olduğunu söyledi.

Sumud Filosu: Gemilere basınçlı su sıkılıyorSumud Filosu: Gemilere basınçlı su sıkılıyor

Hamas, "Dünyanın özgür insanlarını, işgalci rejimin saldırılarına karşı öfke ve uluslararası tepkiyi ifade etmek ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep etmek için bu suçu protesto eden halk eylemleri ve protestolar düzenlemeye çağırıyoruz." dedi.

HAMAS açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail işgal donanmasının uluslararası sularda Sumud Filosu gemilerine müdahalesi ve onlara eşlik eden aktivist ve gazetecilerin alıkonulması, hain bir saldırı, korsanlık suçu ve sivillere yönelik deniz terörizmi teşkil etmektedir. Bu eylem, işgalin suçlarının kara siciline eklenmektedir.

Bu, iki yıldır soykırım ve sistematik açlığa maruz bırakılan Gazze Şeridi'ndeki kuşatma altındaki halkımıza acil yardım ulaştırmak için acil bir insani yardım görevinde bulunan uluslararası dayanışma aktivistlerini hedef alan barbarca bir saldırıdır.

Düşman ordusunun Sumud Filosu'na yönelik bu vahşi saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz ve israil deniz kuvvetlerinin Sumud Filosu'na müdahalesinin, dünyanın tüm özgür insanları tarafından kınanması gereken suç bir eylem olduğunu vurguluyoruz.

Özgür aktivistlerin cesaretini ve halkımızın üzerindeki ablukayı kırma konusundaki kararlılıklarını selamlıyoruz. Dünyanın özgür insanlarını, işgalci rejimin saldırılarına karşı öfke ve uluslararası tepkiyi ifade etmek ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep etmek için bu suçu protesto eden halk eylemleri ve protestolar düzenlemeye çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu, işgalci rejimi ve korsanlığını kınamak, dayanışma aktivistlerini ve gemilerini korumak için acil adımlar atmak, Filistin halkımıza yönelik soykırım ve açlık suçuna son vermek için ciddi çaba göstermek ve işgalci rejim liderlerini insanlığa karşı işledikleri sürekli suçlardan dolayı hesap vermeye çağırmak suretiyle yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

