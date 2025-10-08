Hamas'tan İsrail'le müzakere açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı Medya Danışmanı Tahir en-Nunu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da açıkladığı 20 maddelik Gazze planı üzerine başlayan ve Mısır’da devam eden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan Trump’ın Hamas isteğini açıkladı: Aradaki çelişki ABD basınında ortaya çıktı

En-Nunu, Şarm el-Şeyh kentinde İsrail ile dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde “olumlu gelişmeler yaşandığını” söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Medya Danışmanı Tahir en-Nunu

'İYİMSER BİR HAVA HÂKİM'

Nunu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiği” belirtildi.

Arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiğinin de kaydedildiği açıklamada “tüm taraflar arasında iyimser bir havanın hâkim olduğu” ifade edildi.

ESİR LİSTELERİ VERİLDİ

Görüşme kapsamında, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu bilgisi verildi.

“Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi.”

Açıklamaya göre, tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.