Hamas-İsrail görüşmesinin tarihi belli oldu

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını duyurmasının ardından Hamas ile İsrail arasında yapılması beklenen görüşmenin yarın Mısır'da yapılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" teklifinin ardından Hamas, Trump'ın teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas, açıklamasında İsrailli rehineleri (Hayatta olan ve ölen) serbest bırakmaya hazır olduğunu ancak silah bırakmak için İsrail'in Filistin'den tamamen çekilmesi gerektiği ifade etmişti.

İKİ TARAF MISIR'DA BİR ARAYA GELECEK

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın ara bulucularla koordinasyon halinde ve Gazze’deki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Trump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğimTrump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim

esir-takasi-hamas-2332940.jpg

GÖRÜŞME YARIN

6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı kaydedilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

