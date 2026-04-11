Hamaney bilmecesi sürüyor! "Yüzü tanınmaz hale geldi"

Yayınlanma:
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkındaki soru işaretleri devam ediyor. Reuters’a konuşan çok sayıda kaynak, Hamaney’in saldırılarda ağır yaralandığını ve kamuoyundan gizlenen ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üç farklı kaynağa göre, babası Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği hava saldırısında ağır yaralanan Hamaney’in durumu, resmi açıklamaların çok ötesinde olabilir.

İran müzakere heyetinden ilk açıklamaİran müzakere heyetinden ilk açıklama

Kaynaklar, Hamaney’in özellikle yüz ve bacaklarından ciddi şekilde yaralandığını, yüzünün “tanınmaz hale geldiğini” ve uzun süredir tedavi gördüğünü ileri sürdü. Yaralanmaların boyutuna ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise, liderin bir bacağını kaybetmiş olabileceği yönünde. Bu bilgi, ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olduğu belirtilen bir kaynak tarafından da dile getirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

yeni-proje-2026-04-10t141042-428.jpg

Hamaney’e yakın isimler ise 56 yaşındaki liderin hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşme sürecinin devam ettiğini savundu. Aynı kaynaklar, Hamaney’in zihinsel olarak görevini sürdürebilecek durumda olduğunu ve ülke yönetiminden kopmadığını vurguladı.

İsmini açıklamayan bir yetkili, Hamaney’in üst düzey devlet yetkilileriyle yüz yüze görüşemese de sesli konferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu toplantılarda savaş süreci ve Washington ile yürütülen olası müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi.

KAMUOYU MERAK İÇİNDE

Öte yandan İran yönetimi, Hamaney’in bulunduğu yer ve sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmaktan kaçındı. 8 Mart’ta göreve gelmesinden bu yana liderin hiçbir fotoğrafının, video kaydının ya da sesli mesajının paylaşılmaması, kamuoyundaki soru işaretlerini daha da artırmış durumda.

Hamaney, ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat’ta düzenlenen saldırıda yaralanmış, aynı saldırıda babası Ali Hamaney başta olmak üzere aile üyelerinin bir kısmını da kaybetmişti. Eşi, kayınbiraderi ve baldızının da hayatını kaybettiği bu saldırı, İran’da yönetim yapısını kökten değiştiren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD YARALI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 13 Mart’ta yaptığı açıklamada Hamaney’in “yaralı ve muhtemelen fiziksel olarak ciddi şekilde zarar görmüş” olabileceğini söylemişti. Reuters’ın ulaştığı bilgiler, bu açıklamaları destekler nitelikte yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı