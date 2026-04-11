Hamaney bilmecesi sürüyor! "Yüzü tanınmaz hale geldi"

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üç farklı kaynağa göre, babası Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği hava saldırısında ağır yaralanan Hamaney’in durumu, resmi açıklamaların çok ötesinde olabilir.

İran müzakere heyetinden ilk açıklama

Kaynaklar, Hamaney’in özellikle yüz ve bacaklarından ciddi şekilde yaralandığını, yüzünün “tanınmaz hale geldiğini” ve uzun süredir tedavi gördüğünü ileri sürdü. Yaralanmaların boyutuna ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise, liderin bir bacağını kaybetmiş olabileceği yönünde. Bu bilgi, ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olduğu belirtilen bir kaynak tarafından da dile getirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hamaney’e yakın isimler ise 56 yaşındaki liderin hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşme sürecinin devam ettiğini savundu. Aynı kaynaklar, Hamaney’in zihinsel olarak görevini sürdürebilecek durumda olduğunu ve ülke yönetiminden kopmadığını vurguladı.

İsmini açıklamayan bir yetkili, Hamaney’in üst düzey devlet yetkilileriyle yüz yüze görüşemese de sesli konferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu toplantılarda savaş süreci ve Washington ile yürütülen olası müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi.

KAMUOYU MERAK İÇİNDE

Öte yandan İran yönetimi, Hamaney’in bulunduğu yer ve sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmaktan kaçındı. 8 Mart’ta göreve gelmesinden bu yana liderin hiçbir fotoğrafının, video kaydının ya da sesli mesajının paylaşılmaması, kamuoyundaki soru işaretlerini daha da artırmış durumda.

Hamaney, ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat’ta düzenlenen saldırıda yaralanmış, aynı saldırıda babası Ali Hamaney başta olmak üzere aile üyelerinin bir kısmını da kaybetmişti. Eşi, kayınbiraderi ve baldızının da hayatını kaybettiği bu saldırı, İran’da yönetim yapısını kökten değiştiren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD YARALI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 13 Mart’ta yaptığı açıklamada Hamaney’in “yaralı ve muhtemelen fiziksel olarak ciddi şekilde zarar görmüş” olabileceğini söylemişti. Reuters’ın ulaştığı bilgiler, bu açıklamaları destekler nitelikte yorumlandı.