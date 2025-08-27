Halefinden Netanyahu’ya karşı hamle: Eski Mossad şefinden yeni parti sinyali

Eski Mossad şefi Yossi Cohen, dün yayımlanan bir röportajda, İsrail'in liderlikte “gerçek bir değişim” istediğini belirterek, ülkenin bir sonraki başbakanı olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

NETANYAHU’NUN HALEFİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , Cohen'i başbakanın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptıktan sonra Mossad başkanlığına atamıştı. Başbakanın, Cohen'i ve uzun süredir yakın arkadaşı olan Ron Dermer'i potansiyel halefleri olarak gördüğü biliniyor.

Haziran ayında İsrail-İran savaşından önce kaydedilen ancak yeni yayımlanan “Yasmin Lukatz” isimli podcastteki röportajında Cohen, “Halk baskı yapıyor ve gerçek bir değişim olması için benim başbakan olmam gerekiyor” dedi.

‘SİYASET DEĞİL LİDERLİK ROLÜ’

Başbakanlık rolü hakkında “Bunu siyaset olarak görmüyorum” diyen Cohen şöyle konuştu:

“Farklı görüyorum ve bunun farklı tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bir liderlik rolü, mutlak siyasi bir rol değil.”

Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında “Pencerenizden bile, trafik sıkışıklığında bekleyen, güvenlik eksikliği, birlik duygusundan yoksun, korkunç kalabalık ve yüksek yaşam maliyetinden muzdarip insanları görebiliyorsunuz” dedi.

Cohen, 7 Ekim'den sonra İsrail toplumunun bölünmüş, parçalanmış halde olduğunu söyledi ve Gazze'de İsrail’in soykırım ihlalleriyle devam eden işgali hakkında "Aktif bir seçim kampanyası olduğunda halka göstermek istediğim, ulusal liderliktir ve esasen birlik ve güvenliktir" dedi.

SİYASET SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cohen geçmişte seçim siyasetine girmeyi düşündüğünü belirtmesine karşın henüz resmi bir adım atmadı. Podcast sırasında bir sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı açıkça sorulduğunda, “Aday olabileceğim bir yer varsa o zaman düşünürüm” dedi.

Geçen yıl aylarca yeni bir sağcı parti kuracağına dair spekülasyonlar yapıldıktan sonra Cohen siyasete girmemeye karar verdi ve bunun yerine, teknoloji, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan önde gelen Japon şirketi SoftBank'ın İsrail operasyonları direktörü olarak sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

İTTİFAK FİKRİNDEN VAZGEÇTİ

Haziran ayında Channel 12 haber kanalı, Cohen'in bir sonraki seçimlerde aday olmak için yeni bir siyasi parti kurmayı düşündüğünü bildirdi.

Kanalın haberine göre Cohen, daha önce eski başbakan Naftali Bennett, Yisrael Beytenu başkanı Avigdor Liberman ve Netanyahu ile ittifak kurmayı görüşmüştü.

Ancak haberde, Cohen'in İsrail'in siyasi bir değişime ihtiyacı olduğuna ve kendisinin yeni bir soluk getireceğine inandığı için artık kendi partisini kurmaya meyilli olduğu belirtildi.

İsrail'in bir sonraki seçimleri Ekim 2026'da yapılacak.

Netanyahu yemeğe yetişmek için güvenlik kabinesinin saatini değiştirdi

Netanyahu hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi