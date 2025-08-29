Hakan Fidan hava sahası kapatıldı demişti: İsrailli havayolu ‘uçuşlar olduğu gibi devam ediyor’ dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'te Gazze özel oturumu kapsamında yaptığı konuşmada Ankara'nın İsrail ile ekonomik ilişkilerini kestiğini ve hava sahasını kapattığını açıkladı, ancak İsrailli gazete Yedioth Ahronoth’un haberine göre İsrail yetkilileri resmi bir bildirim almadıklarını söyledi. Tel Aviv merkezli havayolu Israir, uçuşların olduğu gibi devam ettiğini açıkladı.

Fidan, Meclis'te yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye'nin İsrail'in askeri harekatını protesto etmek için son aylarda aldığı bir dizi önlemin devamı olduğunu söyledi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER 'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK' DEDİ

Ancak İsrail basınına göre İsrailli havayolu şirketleri ve havacılık otoriteleri şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadıklarını söylediler.

İsrailli havayolu şirketleri, Gürcistan'a uçuşlar için çoğunlukla Türk hava sahasını kullanıyor ve bugün Batum'a uçuş gerçekleştiren Israir, operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Israir havayolu şirketi, “Uçuşlarımız normal şekilde devam ediyor, herhangi bir değişiklik yok” dedi ve Sivil Havacılık Otoritesi ile temas halinde olduklarını, durumun değişmesi halinde yolcuları bilgilendireceklerini ekledi.

Hakan Fidan: İsrail ile ticareti tamamen kesen tek ülkeyiz