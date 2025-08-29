Hakan Fidan hava sahası kapatıldı demişti: İsrailli havayolu ‘uçuşlar olduğu gibi devam ediyor’ dedi

Hakan Fidan hava sahası kapatıldı demişti: İsrailli havayolu ‘uçuşlar olduğu gibi devam ediyor’ dedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün TBMM'deki Gazze özel oturumunda Ankara'nın İsrail ile tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini kesmeye ve hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Ancak İsrailli sivil havacılık yetkilileri ve Tel Aviv merkezli Israir havayolu kendilerine yapılan bir bildirim olmadığını ve uçuşların devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'te Gazze özel oturumu kapsamında yaptığı konuşmada Ankara'nın İsrail ile ekonomik ilişkilerini kestiğini ve hava sahasını kapattığını açıkladı, ancak İsrailli gazete Yedioth Ahronoth’un haberine göre İsrail yetkilileri resmi bir bildirim almadıklarını söyledi. Tel Aviv merkezli havayolu Israir, uçuşların olduğu gibi devam ettiğini açıkladı.

Fidan, Meclis'te yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye'nin İsrail'in askeri harekatını protesto etmek için son aylarda aldığı bir dizi önlemin devamı olduğunu söyledi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER 'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK' DEDİ

Ancak İsrail basınına göre İsrailli havayolu şirketleri ve havacılık otoriteleri şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadıklarını söylediler.

İsrailli havayolu şirketleri, Gürcistan'a uçuşlar için çoğunlukla Türk hava sahasını kullanıyor ve bugün Batum'a uçuş gerçekleştiren Israir, operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Israir havayolu şirketi, “Uçuşlarımız normal şekilde devam ediyor, herhangi bir değişiklik yok” dedi ve Sivil Havacılık Otoritesi ile temas halinde olduklarını, durumun değişmesi halinde yolcuları bilgilendireceklerini ekledi.

Hakan Fidan: İsrail ile ticareti tamamen kesen tek ülkeyizHakan Fidan: İsrail ile ticareti tamamen kesen tek ülkeyiz

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Dünya
Son dakika | Kremlin Erdoğan ve Putin'in görüşeceğini açıkladı
Son dakika | Kremlin Erdoğan ve Putin'in görüşeceğini açıkladı
HTŞ 18.00’a kadar süre verdi: Şam’da Aleviler zorla yerinden ediliyor
HTŞ 18.00’a kadar süre verdi: Şam’da Aleviler zorla yerinden ediliyor