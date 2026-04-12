Haiti’de Paskalya faciası! Eğlence izdihamla bitti: En az 30 ölü

Haiti’de Paskalya faciası! Eğlence izdihamla bitti: En az 30 ölü
Haiti’nin en sembolik yapılarından biri olan tarihi Laferrière Kalesi, Paskalya kutlamaları sırasında büyük bir facia sahne oldu. Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte çıkan izdihamda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Haiti’nin kuzeyindeki Milot kasabasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan kalede, yapının 19. yüzyıldaki kuruluşunu kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Yerel kaynaklar, kutlamanın sosyal medyada geniş çaplı duyurulması nedeniyle bölgeye özellikle öğrenci ve gençlerden oluşan dev bir ziyaretçi akını olduğunu bildirdi.

YAĞMUR PANİĞİ TETİKLEDİ

Görgü tanıkları ve yetkililerin ifadelerine göre facia, kalenin giriş kapısı yakınlarında başladı. Aniden bastıran şiddetli yağışın, kalabalığın dar alanda panik halinde hareket etmesine neden olduğu ve izdihamın bu noktada kontrolden çıktığı belirtiliyor. Kuzey Bölgesi Sivil Savunma Şefi Jean Henri Petit, durumun vahametini doğrularken, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

HÜKÜMETTEN SORUŞTURMA TALİMATI

Olayın ardından açıklama yapan Başbakan Alix Didier Fils-Aimé, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Başbakan, trajedinin aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve mağdurlara destek verilmesi için tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu. Haiti hükümeti henüz resmi bir ölü sayısı paylaşmasa da bölgedeki yerel hastaneler ve sivil savunma ekipleri can kaybının 30’un üzerinde olduğunu belirtiyor.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜNDE YAS

Faciaya sahne olan Citadelle Laferrière, Haiti halkı için derin bir manevi öneme sahip. Fransa’ya karşı kazanılan bağımsızlığın ardından Kral Henri Christophe tarafından inşa edilen kale, ülkenin özgürlük mücadelesinin en önemli sembolü olarak kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

