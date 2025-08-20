Hafter, oğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Yayınlanma:
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Genelkurmay Başkanlığı görevine oğlu Halid Hafter’i atayarak Abdurrazık en-Nazuri’nin yerine getirdi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter'in, oğlu Halid'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı

(HALİFE HAFTER)

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

DİĞER OĞLUNU DA YARDIMCISI OLARAK ATAMIŞTI

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Nazuri, 18 Ağustos'ta, Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

Kaynak:AA

