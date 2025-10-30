ABD Başkanı Donald Trump, Seul yönetiminin, Washington tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Güney Kore, ABD'nin kendilerine uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, petrol ve doğalgazımızı büyük miktarlarda satın almayı kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak.

