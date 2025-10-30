Güney Kore ABD'ye 350 milyar dolar ödeyecek

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin, ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi için Washington’a 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Seul yönetiminin, Washington tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajıFaiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı

'ZENGİN ŞİRKETLER YATIRIM YAPACAK'

ABD Başkanı Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Güney Kore, ABD'nin kendilerine uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, petrol ve doğalgazımızı büyük miktarlarda satın almayı kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak.

Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istediTrump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi

NÜKLEER DENİZALTILARA ONAY

Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer motorlu denizaltı inşa etmeleri için onay verdim. Harika bir başbakanla harika bir gezi!”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

