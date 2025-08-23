Gizlice fotoğraf çektiler, kadın çalışanları puanladılar! O yöneticiler hakkında karar

Gizlice fotoğraf çektiler, kadın çalışanları puanladılar! O yöneticiler hakkında karar
İngiltere'de bir şirkette üst düzey yönetici olan iki erkek, kadın çalışanların gizlice çektikleri fotoğraflarının paylaşıldığı ve fiziksel görünümlerini puanladıkları Whatsapp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı.

İngiltere'de bir atık su yönetim firmasında üst düzey yönetici olan iki erkek, şirketteki kadın çalışanların gizlice fotoğraflarını çekti. Ayrıca Whatsapp'tan fiziksel görünümlerini "10 üzerinden" puanladı. Şirket yöneticileri ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı.

Richard Sharp ve Dean Lewis isimli yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam yedi çalışan, kadın meslektaşları hakkında "aşağılayıcı" yorumlarda bulundu. Mesajlarda, bir kadın yöneticiyle ilgili fanteziler, yetişkin içerikli karikatürler ve gizlice çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre olay "Xylem Massacre" adı verilen WhatsApp grubundaki mesajların bir kişi tarafından şirket yönetimine bildirilmesiyle açığa çıktı. Disiplin soruşturması sonrası yedi erkek çalışanın tamamı işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan iki kişi "öncen kararlaştırıldığını" öne sürerek şirket aleyhine dava açtı. Ancak mahkeme, disiplin sürecinde bazı usul eksiklikleri olsa da iki yöneticinin adil bir yargılama sonucunda da kovulacağını belirterek tazminat taleplerini reddetti. Dava ilk olarak 2020'de Exeter'de görülmüş olsa da nihai kararın bu hafta açıklandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

