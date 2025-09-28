Gazze'deki 2 İsrailli rehineden haber alınamıyor: Hamas'tan ateşkes talebi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail’in soykırım kapsamındaki genişletilmiş kara operasyonu yürüttüğü Gazze kentindeki Tel el-Heva ve Sabra mahallelerindeki artan saldırıları nedeniyle 2 İsrailli esir ve onların muhafızı olan Hamas üyeleriyle irtibatın kesildiğini bildirdi.

El Kassam Tugayları İsrail'in Gazze kentindeki saldırıları sebebiyle irtibatın kesildiği İsrailli esirlerin kurtarılabilmesi için 24 saatlik ateşkes talep ediyor

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN ATEŞKES TALEBİ

Son 48 saatte artan İsrail saldırıları sebebiyle Omri Miran, Matan Angrest adlı esirler ve korumalarıyla irtibatın kesildiği ve esirlerin hayatlarının ciddi bir tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusunun, 8. Cadde'nin güneyinde Tel el-Hava Mahallesi'nden çekilmesi ve hava saldırılarının saat 18.00'den itibaren 24 saat süreyle durdurulması istendi.

‘UYARANIN ÜZERİNDEN ÖZÜR KALKMIŞTIR’

Bunun esirlerin sağlığı için hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, "Uyaranın üzerinden özür kalkmıştır" ifadesine yer verildi.