Gazze'deki 2 İsrailli rehineden haber alınamıyor: Hamas'tan ateşkes talebi

Yayınlanma:
Kassam Tugayları, Gazze'de 2 İsrailli esir ve korumalarıyla irtibatın kesildiğini duyurdu. Esirlerin hayatının tehlikede olduğu İsrail ordusuna bildirildi ve kurtarma çalışmaları için 24 saatlik ateşkes talep edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail’in soykırım kapsamındaki genişletilmiş kara operasyonu yürüttüğü Gazze kentindeki Tel el-Heva ve Sabra mahallelerindeki artan saldırıları nedeniyle 2 İsrailli esir ve onların muhafızı olan Hamas üyeleriyle irtibatın kesildiğini bildirdi.

2024/11/02/kassam.jpg
El Kassam Tugayları İsrail'in Gazze kentindeki saldırıları sebebiyle irtibatın kesildiği İsrailli esirlerin kurtarılabilmesi için 24 saatlik ateşkes talep ediyor

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN ATEŞKES TALEBİ

Son 48 saatte artan İsrail saldırıları sebebiyle Omri Miran, Matan Angrest adlı esirler ve korumalarıyla irtibatın kesildiği ve esirlerin hayatlarının ciddi bir tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusunun, 8. Cadde'nin güneyinde Tel el-Hava Mahallesi'nden çekilmesi ve hava saldırılarının saat 18.00'den itibaren 24 saat süreyle durdurulması istendi.

ABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktıABD basınından flaş iddia: Hamas'ın Trump'a mektubu ortaya çıktı

‘UYARANIN ÜZERİNDEN ÖZÜR KALKMIŞTIR’

Bunun esirlerin sağlığı için hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, "Uyaranın üzerinden özür kalkmıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

