Gazze’de son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 65 bin 382’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 65 bin 382’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 190 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 526'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 511'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 382'ye, yaralıların sayısının 166 bin 985'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e erişim engeli!Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e erişim engeli!

Özgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrıÖzgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrı

Son dakika|Altı ülke daha Filistin'i resmen tanıdıSon dakika|Altı ülke daha Filistin'i resmen tanıdı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

