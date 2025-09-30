Gazze'de kıtlık büyüyor: Açlıktan ölümlerin sayısı 500'e dayandı!

İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası altında insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi’nde açlıktan ölümler her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 453’e ulaştığını, bunların 150’sinin çocuk olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan etmesinden bu yana 35’i çocuk olmak üzere 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü bildirildi.

Filistin'den, Trump'ın Gazze planına açıklama

2 MİLYON LİŞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de, İsrail’in saldırıları, ablukası ve insani yardımları engellemesi sonucu su, ilaç, hijyen malzemeleri ve gıda ürünleri büyük ölçüde tükendi. Yerinden edilen yaklaşık 2 milyon kişi, derme çatma çadırlarda ve aşırı kalabalık barınma alanlarında hastalık ve salgın tehlikesi altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” vurgularken, İsrail ordusu ise yerinden edilen sivillerin barındığı bölgeleri her gün bombalamaya devam ediyor.