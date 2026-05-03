Gazze’de can kaybı katlanıyor

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 610'a ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmiyor! 1 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmiyor! 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 830 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 345 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 610'a, yaralı sayısının da 172 bin 448'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. (AA)

Küba'dan Trump'a sert yanıt: 'Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz' demişti
İran'dan Trump'ın "Korsan gibiyiz" açıklamasına tepki
