Gazze'de 5 çocuktan biri açlıkla mücadele ediyor

Yayınlanma:
UNICEF'in açıkladığı verilere göre Gazze'de her 5 çocuktan 1'inin yetersiz beslenme sorunu yaşamakta.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de çocukların yetersiz beslenme sorununa vurgu yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenmenin "endişe verici bir hızla kötüleşmeye devam ettiği" aktarılarak geçen ay kıtlığın doğrulandığı Gazze kentinde yapılan taramaların, her 5 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını gösterdiği bildirildi.

Gazze kentinde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların oranının, temmuzda yüzde 16 iken ağustosta yüzde 19'a çıktığı belirtilen açıklamada, Gazze genelinde de akut beslenme oranının temmuzda yüzde 8,3 iken ağustosta 13,5'e yükseldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, tedavi için hastaneye kaldırılan çocuklar arasında en ölümcül olanın "şiddetli akut yetersiz beslenme" olduğuna dikkat çekilerek bu oranın, 6 ay önce yüzde 12 iken ağustos itibarıyla yüzde 23'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in zorla yer değiştirme emirleri ve artan saldırıları nedeniyle temmuza kıyasla ağustosta daha az çocuğun tarandığı belirtilen açıklamada, son rakamların Gazze genelinde 12 bin 800 çocuğun akut yetersiz beslendiğini gösterdiği kaydedildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze kentindeki askeri tırmanış nedeniyle yaklaşık bir düzine beslenme merkezinin kapanmak zorunda kaldığı ve bunun da çocukları daha da savunmasız hale getirdiği uyarısında bulundu.

Russell, "Gazze kentinde ve Gazze genelinde beslenme hizmetleri korunmalıdır. Hiçbir çocuk yetersiz beslenmeden mustarip olmamalıdır." çağrısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

