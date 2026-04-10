Gazze yardım filosuna müdahale yargıya taşındı: İsrail'e “insanlığa karşı suç” soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan “Sumud Filosu”na uluslararası sularda yapılan müdahaleyi hukuka aykırı buldu. Başsavcılık, aralarında “insanlığa karşı suç” ve “soykırım”ın da bulunduğu ağır suçlamalarla 35 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda “Sumud Filosu” olarak bilinen sivil deniz organizasyonuna yönelik müdahale yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın uluslararası hukuk açısından ağır ihlaller içerdiği sonucuna varıldı.

Soruşturma dosyasına göre, filoda yer alan gemiler uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurlarının müdahalesine maruz kaldı. Müdahalenin, gemilerin zorla durdurulması, sivillerin alıkonulması ve fiziksel şiddete uğraması gibi eylemleri içerdiği belirtildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Başsavcılık, yürütülen inceleme sonucunda olayın yalnızca bir güvenlik müdahalesi değil, aynı zamanda sistematik ve ağır nitelikte bir ihlal olduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda 35 şüpheli hakkında; insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından iddianame düzenlendi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda 'Sumud Filosu' olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurları tarafından hiçbir hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen bu müdahale; gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğindedir.

Yürütülen soruşturma neticesinde; söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında;

İnsanlığa Karşı Suç, Soykırım, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme ve Ulaşım Araçlarının Alıkonulması suçlarından iddianame düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

OPERASYONUN ARKA PLANI

İsrail güçleri, Gazze’ye yardım taşıyan filoya denizde müdahale etmiş ve tekneleri Gazze açıklarında durdurmuştu. Operasyon sırasında en az 38 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Hazırlanan iddianameyle birlikte olay, uluslararası hukuk ve ceza hukuku açısından dikkatle izlenen bir yargı sürecine dönüşmüş durumda. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve uluslararası alanda nasıl yankı bulacağı ise merak konusu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

