Gazze Şeridi'ne girecek ülkeler belli oldu: Bir ülke dikkat çekti
İsrail medyası, Gazze Şeridi'ne girecek uluslararası güçlerin Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan olacağını iddia etti. Haberde, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın ilişkilerinin olmasından dolayı tercih edildiği öne sürüldü.

İsrail medyasından Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silah bırakmayacağını varsayarak hareket ettiğini açıkladı.

Gazete, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine brifing veren güvenlik yetkililerinin, "Hamas'ın silahlarını teslim etmeyeceği varsayımıyla hareket ediyoruz" ifadesinde bulunduğu belirtildi.

GAZZE ŞERİDİ'NE GİRECEK ULUSLARARASI GÜÇLER AÇIKLANDI

Haberde İsrailli yetkililerin, ateşkesin uygulanması ve gözetimi için Gazze Şeridi'ne girecek uluslararası gücün Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan askerlerinden oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın ilişkilere sahip olduğu, savunma ve teknoloji konularında işbirliği yaptığı, Endonezya'nın ise Tel Aviv yönetimi ile ilişkileri normalleştireceği iddiaları yinelendi.

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak için Gazze'ye girecek uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

